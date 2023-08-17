Düzce'de elektrikli motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde seyreden bir elektrikli motosiklet, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de elektrikli motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Darıcı Mahallesi'nde seyreden İsmail Varol idaresindeki 81 ABS 949 plakalı elektrikli motosiklet, park halindeki 34 GKL 298 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Varol, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sefer Demir - Yaşam