Düzce'de elektrikli motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde seyreden bir elektrikli motosiklet, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.