Düzce Belediyesi, modern ve akıllı durağını Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yakınına yerleştirdi

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, estetik görünüm katarak ürettiği modern ve akıllı durağın 3.'sünü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin bulunduğu alana yerleştirdi. Durağın içerisinde oturma bankları, şarj istasyonları, ücretsiz internet ve güvenlik kameraları gibi birçok imkan bulunuyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü estetik görünüm katarak ürettiği modern ve akıllı durağın 3.'sünü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin bulunduğu alana yerleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla hareket eden Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilin çehresini değiştirmek için tüm imkanlarını seferber ederek, şehre hem görsel anlamda estetik katıyor hem de katma değer üreterek vatandaşların belediye hizmetlerinden azami düzeyde faydalanmalarını sağlıyor.

Bu yönde hareket eden müdürlük, hurda konteynerleri kullanarak modernize ettiği ve ilkini Saatçigil Caddesi üzerine, ikincisini ise D-655 Karayolu Üniversite Kavşağına yerleştirdiği modern ve akıllı durakların bir yenisini ise kendi özgün tasarımı ile hazırlayarak Aziziye Mahallesi Diş Hastanesi mevkiine yerleştirdi.

Belediyenin öz kaynakları ile yapılan önceki modern duraklara nazaran daha estetik bir görünüm verilen durakta L şeklinde boydan boya oturma bankları bulunurken, 20'den fazla insanın da aynı anda durağı kullanmasına imkan sağlayacak.

İçerisinde yazın soğuk, kışın ise sıcak olmasını sağlayacak olan klimadan akıllı telefon ve tabletler için şarj istasyonlarına, ücretsiz internetten dijital bilgilendirme ekranına ve güvenlik kameralarına kadar bir çok imkanı da vatandaşların hizmetine sunan müdürlük, durağın aydınlatmasının da güneş enerji panelleri ile sağlanmasına ön ayak oldu. - DÜZCE