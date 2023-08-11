Düzce Belediyesi İtfaiyesi'nin Maskotu Haline Gelen Kedi ve Yavruları

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından sokaktan sahiplenilen kedi ile yaklaşık 2 hafta önce dünyaya gelen 3 yavrusu, itfaiyecilerin maskotu haline geldi. İtfaiye personeli tarafından özenle bakılan kedi ve yavruları, müdürlüğe neşe katıyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından sokaktan sahiplenilen kedi ile yaklaşık 2 hafta önce dünyaya gelen 3 yavrusu, itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

Bir süre önce itfaiye müdürlüğü binasına gelen hamile kediye kucak açan itfaiye personeli kedi için, çamaşırhane bölümünde özel alan oluşturdu.

"Limon" adı verilen kedi, yaklaşık 2 hafta önce 3 yavru dünyaya getirdi.

Müdürlüğe neşe katan Limon ve yavrularına itfaiyeciler özenle bakıyor.

"Yavrularımız sağlıklı ve çok tatlılar"

Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, AA muhabirine, bütün canlılar için hayatlarını riske attıkları bir işte çalıştıklarını söyledi.

Meslekleri gereği mahsur kalan birçok hayvanın kurtarılmasını sağladıklarını belirten Polat, hayvanları çok sevdiklerini dile getirdi.

Polat, bir gün müdürlük binasına sığınan hamile kediyle karşılaştıklarını, sahiplenmeye karar verdikleri kediye renginden dolayı "Limon" ismini verdiklerini anlattı.

Bir süre sonra kedinin kendisi için oluşturdukları özel alanda yavruladığını aktaran Polat, yavruların da bakımını üstlendiklerini kaydetti.

Polat, Limon ve yavrularının müdürlüğe renk kattığını belirterek, "İtfaiye tüm canlıların zor durumlarında can ve malını kurtarmak için kurulan bir kurum. Limon da hissetmiş olmalı ki buranın güvenilir bir yer olduğunu, bize sığındı. Biz de sahip çıktık. Yavruların annelerinden ayrılma vakti geldiğinde onları sahiplendirebiliriz." diye konuştu.

Limon'un kendilerine alıştığını anlatan Polat, "Bize alışıp bize güvendiği için yavrularını sevdiriyor. Yavrularımız sağlıklı ve çok tatlılar. O bize Allah'ın emaneti olarak geldi. Artık gitmezse bizimle yaşamını sürdürmek isterse misafirimiz olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.