Duygusal Anların Yaşandığı Adıyaman Deprem Çalıştayı

Duygusal anların yaşandığı Adıyaman'daki deprem çalıştayında 6 Şubat Depremi, yeni deprem riskleri ve şehirler için alınacak önlemler konuşuldu.

Adıyaman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde "Bilimle Afetsiz Geleceğe" temalı deprem çalıştayına çeşitli üniversitelerden bilim adamları katılarak, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin öncesi, esnası ve sonrası ele alındı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Hacettepe Üniversitesi'nden Galip Yüce, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Ali Sarı, Adıyaman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Senem Tekin konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayda gösterilen slaytı izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Salonda duygusal anlar yaşandı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 'Deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında alınacak tedbirler ve tavsiyeler' konu başlıklı konuşmasında, "Depreme dirençli şehirler kurmamız lazım. Depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, depreme dirençli şehirler kurmamız lazım. Çare budur. Sağlam zemin, sağlam yapılar. Yani şehirleri mutlaka sağlam yere kaydırmamız lazım" dedi.

Vali Osman Varol ise açılış konuşmasında, "Bu depremlerden bir ders çıkartıp en azından bundan sonrası için bu bilimsel bilgiler, teknik bilgiler ışığında kolay olan birtakım uygulamalarla bundan sonra depremi sadece doğal bir olay olarak yaşayıp, bunun bir afete dönüşmemesi ve oluşturduğumuz medeniyete zarar vermemesi için tedbir alabiliriz" diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ise konuşmasında, "Asrın felaketi 6 Şubat depreminden sonra birçok ilimizde ve özellikle Adıyaman'da birçok yıkım, bunun yanında birçok can kaybımız gerçekleşti. Biz bu tür durumları bir daha yaşamamak adına üniversite olarak misyonumuz ve sorumluluğumuz gereği toplumu bilinçlendirmek durumundayız. İcra makamlarına yol gösterecek bilimsel anlamında bir çalıştay düzenlemeye karar verdik. Çok faydalı bilgiler paylaşıldı. Biz bunları raporlayıp ilgili kamu kurumlarına, ilgili mercilerle paylaşacağız, kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN