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Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı

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Güney Afrika'da özel bir arazide bulunan yaban hayatı koruma merkezinde yaşayan timsah Henry'nin 124. yaşı kutlandı. 1900 yılında doğan timsahın, 10 binden fazla yavrusu olduğu düşünülüyor.

Yaşayan en yaşlı timsah olarak kabul edilen Henry'nin 124. yaşı kutlandı. 1900 yılında doğan ve 10 binden fazla yavrusu olduğu düşünülen Henry'nin belgelenen en yaşlı timsahlardan biri olduğu düşünülüyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Güney Afrika'da özel bir arazide bulunan yaban hayatı koruma merkezinde yaşayan Henry, yaşam alanını altı dişi timsahla paylaşıyor. Yetkililer, 124. yaşı kutlanan timsah Henry'nin ileri yaşına rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı

FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ENERJİSİNİ KORUYOR

Yavaş metabolizması, hayatı boyunca sürekli büyümesi ve soğukkanlılık gibi fizyolojik özellikleri Henry'nin enerjisini korumasını ve vücut sıcaklığını düzenlemesini sağladığı da belirtildi.

HALA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Timsahlar, diğer bazı sürüngenler gibi yaşlandıkça büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa ve 5 metre uzunluğa ulaşan Henry'nin de hala büyümeye devam ettiği ifade edildi.

Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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