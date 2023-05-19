Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası'nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazına ailesinin yanı sıra sevenleri katıldı.

Artvin'de 8.8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek toprağa verildi.

Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası'nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Beyin damar nakli ameliyatı öncesi fenalaşan ve kalp krizi geçiren Özyürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özyürek, Artvin Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ailesinin yanı sıra sevenleri katıldı.

Oğlu gözyaşlarını tutama

Dünya burun şampiyonu Mehmet Özyürek'in oğlu Barış Özyürek, babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Artvin halkı ve sevenlerine canı gönülden teşekkür ediyorum" diyen Özyürek, "Acımız var. Babam çok yufka yürekliydi, kimseyi kırmamaya gayret ederdi. Babam sadece burnuyla barışık değil, hayatıyla barışıktı" dedi. - ARTVİN