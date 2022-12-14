Düğünde damat, gelini rezil rüsva etti! Talihsiz kadın, eteğinin açılmasına bile engel olamadı

Yurtdışındaki bir düğünde dans etmek isteyen damat, gelini rezil rüsva etti. Damadın hatası nedeniyle kendisini bir anda yerde bulan genç kadın, eteğinin açılmasına dahi engel olamadı.

Yurtdışındaki bir düğünde kaydedilen görüntüler, izleyenleri şok etti. İlk dansları için sahneye gelen gelin ve damat, kendilerini yerde buldu.

ETEĞİNİN AÇILMASINA BİLE ENGEL OLAMADI

Gelinle birlikte kalkmaya çalışan damat, ikinci kez yere kapaklandı. Bu sırada yere düşen gelin de eteğinin açılmasına engel olamadı. Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı.

O ANLARI KONUKLAR KAYDETTİ

O anları bir davetli kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler yüz binlerce kez izlendi.