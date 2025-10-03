Düğünde çekilen garip görüntü: Arkadaki kadının hareketine dikkat
Bir düğünde kaydedilen görüntülerde, bir kadının önündeki genç kızın omzuna iğne batırdığı anlar sosyal medyada "büyü yapıyor" ve "kısmetini kapatmaya çalıştı" yorumlarıyla gündem oldu.
Bir düğünde çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde, bir kadının önünde oturan genç kızın sol omzuna gizlice iğne batırdığı anlar dikkat çekti.
KISMETİNİ Mİ KAPATMAYA ÇALIŞTI?
Düğün salonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kadının genç kızın sol omzuna iğne batırdığı görülüyor. Kısa sürede viral olan görüntü için "Kısmetini kapatmaya çalıştı" yorumları yapıldı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam