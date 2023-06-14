Düğünde çekilen bu görüntü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Sokak düğününde bir gelin, leğen getirerek damadın ayaklarını yıkadı. Konukların gülerek izlediği o ana ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim bunun bir adet olduğunu savunurken bir kesim de gelini küçük düşürdüğünü belirtip "Ne gerek vardı buna" yorumunu yaptı.