Düğünde çekilen bu görüntü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Yaşam Haberleri
Sokak düğününde bir gelin, leğen getirerek damadın ayaklarını yıkadı. Konukların gülerek izlediği o ana ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim bunun bir adet olduğunu savunurken bir kesim de gelini küçük düşürdüğünü belirtip "Ne gerek vardı buna" yorumunu yaptı.
Bir sokak düğününde damat, dans edilen alanın ortasına sandalye çekerek oturdu. Gelin bir leğen içinde su koyarak, damadın ayaklarını yıkadı. Üzerinde gelinliğiyle damadın ayağını yıkayan gelini, konuklar da gülerek izledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
TEPKİ GÖSTEREN DE VAR DESTEKLEYEN DE
Sosyal medya kullanıcıları videoyu izledikten sonra ikiye bölündü. Bir grup insan durumun büyütülecek bir noktada olmadığını, söz konusu anların eğlenceden ibaret olduğunu ve geleneklere sahip çıkılması gerektiğini savundu. Bir kesim ise yaşananların komik olmadığını, görüntülerde gelinin küçük düşürüldüğünü öne sürdü.
İşte o yorumlardan bazıları: