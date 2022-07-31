Düğünde annesinin elindeki not kağıdına bakan genç, hayatının en şaşkın anını yaşadı - Haberler

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Düğünde annesinin elindeki not kağıdına bakan genç, hayatının en şaşkın anını yaşadı

Akrabalarının bir düğününde yaşadığı anıyı sosyal medyada paylaşan genç, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Genç, yanındaki annesinin elinde duran not kağıdına baktığında, kendisi için belirlenen gelin adaylarıyla ilgili bilgileri gördüğünü ve çok şaşırdığını ifade etti.

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Ülkemizde düğün sırasında bekar gençlere gelin veya damat adayı bakmak yaygın bir gelenek olarak biliniyor. Fakat bekar bir oğlu olan anne, bu durumu biraz daha ileri taşıdı.

Bir genç tarafından yapılan paylaşıma göre akrabalarının düğününe oğluyla giden anne, düğün boyunca etrafa bakarak elindeki kağıda bir şeyler karaladı. Ancak ne yazdığını kimseye göstermedi.

Daha sonra annesinin ne yazdığını merak eden genç, kafasını çevirdiğinde kendisi için derlenen gelin adayları hakkındaki bilgileri gördü.

Nottaki bir detay ise görenleri adeta kahkahaya boğdu. Söz konusu notta, "Tip 9/10. Çok güzel. Bizim oğlana bakmaz" ifadeleri yer aldı. Annenin not kağıdı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o not kağıdı:

Düğünde annesinin elindeki not kağıdına bakan genç, hayatının en şaşkın anını yaşadı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

ismail bey :

Burs alıyor ne demek ?

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