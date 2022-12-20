Düğün sonrası evine giden gelin kapıdan içeri giremedi, nedenini duyanlar inanmakta güçlük çekiyor

Düğün ve nikahlarda yaşanan ilginç olaylara ve şakalara bir yenisi daha eklendi. Düğün sonrasında evine giden gelin, kediden korkması nedeniyle eve giremedi. O anlar yakınlarının kamerasına yansıdı.