Düğün sonrası evine giden gelin kapıdan içeri giremedi, nedenini duyanlar inanmakta güçlük çekiyor
Yaşam Haberleri
Düğün ve nikahlarda yaşanan ilginç olaylara ve şakalara bir yenisi daha eklendi. Düğün sonrasında evine giden gelin, kediden korkması nedeniyle eve giremedi. O anlar yakınlarının kamerasına yansıdı.
Ülkemizde gerçekleştirilen düğün ve nikah törenlerin zaman zaman ilginç olaylar yaşanıyor. O olaylara bir yenisi daha eklendi. Düğünün ardından evine gelen yeni gelin, kediden korktuğu için kapıda kaldı.
BAĞIRARAK GERİ KAÇTI
Yeni evlenen gelin, kadın gireceği sırada kediyi fark edince bağırarak geri gitti. Eve giremeyen gelinin o anları izleyenleri güldürdü.