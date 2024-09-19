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Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri olan ve yılda 17 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Dubai, sokaklarının temizliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada bu konuda birçok test yapılıyor. Son olarak bir fenomen, beyaz çorapla Dubai sokaklarında yürüdü ve çoraplarının bembeyaz kaldığını gösterdi. Bu testle birlikte Dubai sokaklarının temizliği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri olan Dubai, yaklaşık 3,6 milyon nüfusuyla dikkat çekiyor. Bu nüfusun %90'ından fazlası yabancılardan oluşurken geçtiğimiz yıl, 17 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü şehri olmayı başardı.

SOKAKLARDA BEYAZ ÇORAP DENEYİ

Turistlerin gözdesi haline gelen Dubai'de dikkat çeken bir özellik ise sokaklarının olağanüstü temizliği. Bu konu sosyal medyada sıkça tartışılıyor ve en son bir fenomen, Dubai sokaklarında beyaz çorapla yürüyerek ilginç bir teste katıldı. Sonuçları görenler şaşkınlık içinde kaldı; çorapları testten sonra bile pırıl pırıl bembeyazdı. Bu durum, Dubai'nin sokaklarının ne kadar temiz olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

"MUHTEMELEN YERE BASAN YOK"

İzleyiciler, "Türkiye'de çorapla yere bastığı anda çorap ırk değiştirirdi", "Gel bizde siyah çorapla yap o kadar temiz ki çorap beyaz oluyor şaşırır kalırsın", "Muhtemelen yere ayak basan yok" yorumlarıyla okuyucuları gülümsetti.

Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Yaşam

Birleşik Arap Emirlikleri Turizm turist Çevre Dubai Yaşam Dünya Dubai

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