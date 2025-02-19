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Dr. Selman Okumuş ile Sosyal Medyada Dini İçerik Üretme Üzerine Özel Röportaj

Dr. Selman Okumuş ile Sosyal Medyada Dini İçerik Üretme Üzerine Özel Röportaj
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Hafızlık yarışmalarında dünya derecelerine sahip olan ve akademik kariyeriyle öne çıkan Dr. Selman Okumuş Guru Studio'nun konuğu oldu. Geleneksel din adamı kimliğinin ötesine geçerek sosyal medyada aktif bir rol üstlenen Okumuş, bu süreçte karşılaştığı zorlukları ve eleştirileri paylaştı.

Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Dr. Selman Okumuş, özellikle pandemi döneminde ilk kez online Cuma namazı kıldırarak gündeme gelmişti. Bu sıra dışı hamlesi büyük yankı uyandırırken, aynı zamanda sert eleştirilerle de karşılandı.

DİJİTAL ÇAĞDA İÇERİK ÜRETMENİN ZORLUKLARI

Sosyal medyada dini içerik üretmenin avantajlarının yanı sıra sınırlarını da değerlendiren Okumuş, geleneksel değerlerle modern platformları nasıl buluşturduğunu anlattı. Akademik kariyerindeki başarılarının yanı sıra, sosyal medyada var olmanın din adamları açısından taşıdığı risklere de değinen Dr. Okumuş, "Dijital dünyada dini anlatıları sunarken, hem eleştirilere hem de destek mesajlarına açık olmak gerekiyor" dedi.

Teknolojinin dini anlatıları yaygınlaştırmada önemli bir araç olduğunu vurgulayan Okumuş, geleneksel yaklaşımları dijital platformlarla harmanlamanın yeni nesil için kritik bir köprü görevi gördüğünü belirtti.

Dr. Selman Okumuş ile Sosyal Medyada Dini İçerik Üretme Üzerine Özel Röportaj

PANDEMİDE ONLİNE NAMAZ KILDIRDI

Fenomen Olma Rehberi'nin yeni bölümünde hafızlık yarışmalarında dünya dereceleri olan Selman Hoca, geleneksel çizginin dışına çıkan içerikleriyle dikkat çekiyor. Pandemi döneminde online Cuma namazı kıldırmasıyla gündem olan ve bu farklı tarzı nedeniyle linç edilen Selman Hoca, sosyal medyada dini içerik üretmenin zorluklarını ve sınırlarını bizimle paylaşıyor.

Dijital çağda dini içerik üretmenin sınırlarını ve sorumluluklarını tartışmaya açan Dr. Selman Okumuş, sosyal medyada dini anlatıları farklı bir perspektiften ele alarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
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