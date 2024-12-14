Doyasıya eğlenen baldız, gelin ve damadın önüne geçti

Bir düğünde gelinin kız kardeşi olduğu belirtilen kadının eğlencenin dozunu kaçırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. "Modern düğün isteyen ablama +100 promil kardeş şoku" notuyla paylaşılan görüntülerde düğünde gelin ve damattan çok, gelinin kız kardeşinin eğlendiği görüldü.

"AKRABALARA DEDİKODU ÇIKTI"

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Akrabalara dedikodu çıktı", "Baldız, gelin ve damadın önüne geçti" yorumlarını yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünün maskotu baldız hiç şaşmıyor" yorumunu ekledi.