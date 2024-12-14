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Doyasıya eğlenen baldız, gelin ve damadın önüne geçti

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Sosyal medyada paylaşılan bir düğün görüntüsü kısa sürede viral oldu. Gelinin kız kardeşinin düğünde sergilediği dans performansına "Baldız, gelin ve damadın önüne geçti" yorumları yapıldı.

Bir düğünde gelinin kız kardeşi olduğu belirtilen kadının eğlencenin dozunu kaçırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. "Modern düğün isteyen ablama +100 promil kardeş şoku" notuyla paylaşılan görüntülerde düğünde gelin ve damattan çok, gelinin kız kardeşinin eğlendiği görüldü.

"AKRABALARA DEDİKODU ÇIKTI"

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Akrabalara dedikodu çıktı", "Baldız, gelin ve damadın önüne geçti" yorumlarını yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünün maskotu baldız hiç şaşmıyor" yorumunu ekledi.

Doyasıya eğlenen baldız, gelin ve damadın önüne geçti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVEFA:

Tam yobaz, bağnaz çatlatan oynaması olmuş. Tebrik ederim seni kardeşim. Böyle devam. Neşen, mutluluğun daim olsun!...

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Soytarı..

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Haber YorumlarıRamazan Sahin:

Hahaha hap atmış bu

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Haber YorumlarıKmal e:

ablasının odası buna kalmıştır

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Haber YorumlarıMehmet Cecekoğlu:

Abla gitti sıra bana geldi serenatı yapmış.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

baldız tehlikeli olaydır..

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

haplanmış soyytarı

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Haber YorumlarıMapo 77:

sahte raki icmis ne yaptigini bilmiyo

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yahu biriniz de olumlu beyanda bulunun. Gençlik bu işte. kanı kaynamış , fırsatını bulmuş , hünerlerini gösteriyıe vb falan deyin. Çocuğu gömmüş sünüz ya

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