Down Sendromlu Kadir Müzikte Yeteneğini Gösteriyor

ERZURUM'un Narman ilçesinde Down sendromlu Kadir Yavuz (38), Gençlik Merkezi'nde haftanın 5 günü bağlama ve keman eğitimi alıyor. Derslerini hiç aksatmayan Yavuz, ders aralarında bazen şiir okurken bazen de müziğin ritmine katılıp diz vurarak harmandalı oynuyor.

Narman ilçesinde yaşayan Down sendromlu Kadir Yavuz, müzik sevgisi sebebiyle yaklaşık 3 ay önce Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi kurslarına başladı. Haftanın 5 günü bağlama ve keman kurslarına katılan Yavuz, müziğe olan ilgisi, azmi, neşesi ve yeteneğiyle dikkat çekti. Kadir Yavuz, keman eğitmeni Ayça Mete ve bağlama eğitmeni Seda Gül'ün derslerini hiç kaçırmadan katılıyor. Merkezdeki gençlerin de destek olduğu Yavuz, ders aralarında bazen şiir okurken bazen de müziğin ritmine katılıp diz vurarak harmandalı oynuyor.

Kadir Yavuz, kursu ziyaret eden babasına öğrendiği parçaları çaldı. Babasının kendisine keman hediye edeceğini söyledi.

Narman Gençlik ve Spor Müdürü Fetullah Söğüt, Kadir Yavuz'un 3 aydır gençlik merkezinin üyesi olduğunu, bağlama ve keman kurslarına katıldığını söyledi. Söğüt, Yavuz'u çok sevdiklerini, müzikteki yeteneğini ortaya çıkararak şarkıları çaldığını da göreceklerini ifade etti.

Bu arada Kadir Yavuz, ilçede düzenlenen etkinliklerde de sahne alarak şiir okuyor.

Haber: Salih TEKİN/NARMAN(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Kadıköy'de sabah saatlerinde fark edildi! Gören telefona sarıldı

Kadıköy'de sabah saatlerinde fark edildi! Gören telefona sarıldı
Güney Kore: Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarından gelenlerde kromozom mutasyonu görüldü

Bu bölgeden geçenler büyük risk altında! Test sonuçları ortaya koydu
ABD'de havalimanında dehşet! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı

Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Yaralılar var
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kadıköy'de sabah saatlerinde fark edildi! Gören telefona sarıldı

Kadıköy'de sabah saatlerinde fark edildi! Gören telefona sarıldı
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
Genç kız ölü bulundu, en yakınının hareketleri vahşeti ortaya çıkardı

Genç kız ölü bulundu, en yakınının hareketleri vahşeti ortaya çıkardı