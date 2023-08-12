Down Sendromlu Ayşe'nin Kına Gecesi Hayali Gerçek Oldu

Burdur'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Ayşe Efek'in kına gecesi hayali gerçekleşti. Ayşe, sevdikleriyle birlikte gece boyunca eğlendi. Kızı için temsili kına gecesi düzenleyen anne Perihan Türkay, down sendromlu çocuk yetiştirmenin ayrıcalık olduğunu belirterek mutluluğunu ve gururunu dile getirdi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Ayşe Efek'in kına gecesi hayali gerçek oldu. Kınası yakılan Ayşe, sevdikleriyle birlikte gece boyunca eğlendi. Kızı için temsili kına gecesi düzenleyen anne Perihan Türkay, "Down sendromlu çocuk yetiştirmek bir ayrıcalık. Mutluyum, gururluyum, içim rahat, ahtı içimde kalmadı, sevinçliyiz" dedi.

Burdur'da yaşayan ve kına gecesi hayali olan 20 yaşındaki down sendromlu Ayşe Efek için temsili kına gecesi yapıldı. Kına gecesinde Ayşe Efek ve annesi mutlu anlar yaşarken mahalleli, komşuları ve akrabaları da Ayşe ve annesini yalnız bırakmadı. Kına gecesinde Ayşe'ye destek olmak için okuldan arkadaşı olan down sendromlu Kemal Mert Morsümbül eşlik etti. Gelinlik giyen Ayşe, Kemal Mert ile dans ederken geceye katılanlarla birlikte oyunlar oynayıp halay çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gecede Ayşe'nin eline kına yakıldı.

"KIZIMIN AHTI İÇİMDE KALMADI"

20 yaşındaki down sendromlu Ayşe Efek'in annesi Perihan Türkay şunları söyledi;

"Down sendromlu çocuk yetiştirmek bir ayrıcalık. Mutluyum, gururluyum, içim rahat, ahtı içimde kalmadı, sevinçliyiz. Kızım, kendisinin kına gecesini çok istiyordu. Akrabalarımızın düğünlerine gittiğimizde sürekli 'anne ben ne zaman gelinlik giyeceğim, ben de istiyorum' diyordu. Bugünkü eğlenceyi onun isteği üzerine yaptık. Destekleyen, gelen, arayıp soran, gelemeyen herkese çok teşekkür ederim."