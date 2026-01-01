Haberler

Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki Matruşka Heykelleri Yenileniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Dostluk Parkı'nda bulunan ve bölgenin simgesi haline gelen 8 matruşka heykeli, yenilenme çalışmaları nedeniyle kaldırıldı. Heykellerin yeniden parka yerleştirilmesi bekleniyor.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde 12 yıl önce açılan Dostluk Parkı'nda bulunan ve bölgenin simgesi haline gelen 8 matruşka heykeli, yenilenmek üzere Konyaaltı Belediyesi tarafından kaldırıldı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından 2014 yılında Liman Mahallesi'nde açılan Dostluk Parkı'nda yer alan Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşka heykelleri yenileniyor. Farklı boyutlarda tasarlanan ve parkın simgesi haline gelen 8 matruşka heykeli, bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında kaldırıldı.

PARKIN SİMGESİ

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik hayata geçirilen Dostluk Parkı'nda yer alan matruşkalar, yıllar içinde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölgede yaşayan yüzlerce kişinin dinlenmek ve vakit geçirmek için tercih ettiği parkta yer alan heykeller, sık sık fotoğraflara da konu oluyor.

11 yıldır parkın önemli bir parçası olan ve bölge ile özdeşleşen heykellerin kaldırılması, parkı kullananların da dikkatini çekti. Yenileme çalışmalarının ardından heykellerin parka yerleştirilmesi bekleniyor.

Haber- kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var