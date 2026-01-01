Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki Matruşka Heykelleri Yenileniyor

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde 12 yıl önce açılan Dostluk Parkı'nda bulunan ve bölgenin simgesi haline gelen 8 matruşka heykeli, yenilenmek üzere Konyaaltı Belediyesi tarafından kaldırıldı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından 2014 yılında Liman Mahallesi'nde açılan Dostluk Parkı'nda yer alan Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşka heykelleri yenileniyor. Farklı boyutlarda tasarlanan ve parkın simgesi haline gelen 8 matruşka heykeli, bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında kaldırıldı.

PARKIN SİMGESİ

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik hayata geçirilen Dostluk Parkı'nda yer alan matruşkalar, yıllar içinde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölgede yaşayan yüzlerce kişinin dinlenmek ve vakit geçirmek için tercih ettiği parkta yer alan heykeller, sık sık fotoğraflara da konu oluyor.

11 yıldır parkın önemli bir parçası olan ve bölge ile özdeşleşen heykellerin kaldırılması, parkı kullananların da dikkatini çekti. Yenileme çalışmalarının ardından heykellerin parka yerleştirilmesi bekleniyor.

Haber- kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,