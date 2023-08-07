Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nin 10. Yıl Kutlaması

Eskişehir merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nin (DAK) 10'uncu yıl dönümünü kutladı.

Doğal afet gibi arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak çalışmak amacıyla kurulan Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), dün akşam 10'uncu yaşını kutladı. Gönüllülük esasıyla 'Her Cana Bir Nefes' sloganını benimseyen DAK gönüllüleri, yıl dönümü kutlaması için Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 19.00'da açılış konuşmasıyla başlayan programda ilk olarak İstiklal Marşı okundu. Salondaki misafirler yerlerini aldıktan sonra dernek tarihçesini anlatan bir video izletilirken, dernek yönetimi sahneye davet edildi ve Başkan Abdullah Aydıngör konuşma yaptı. Onursal başkan ve kurucu üyeler başta olmak üzere salondaki tüm destekçilere teşekkür plaketi takdim edilirken, plaket alan misafirlerin konuşmasının ardından üyelere hediyeler dağıtıldı. Toplu fotoğraf çekildikten sonra ise fuaye alanına davet edilen misafirlerle birlikte 10'uncu yıl pastasının kesilmesiyle program sona erdi. - ESKİŞEHİR