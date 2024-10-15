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Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaları deşifre etmesinin ardından ülke gündeminin zirvesine oturan Köfteci Yusuf'un şubeleri adeta dolup taşıyor. Son olarak şubenin firmalarından birinde çekilen görüntüyü izleyenler "Rüzgar tersine döndü" demekten kendini alamadı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak gıda sektöründe denetimler gerçekleştirerek halk sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuna açıklıyor. Son listede yer alan Köfteci Yusuf da büyük bir şok yaşadı. Şubat ayında yapılan denetimlerde, zincir restoranın bazı şubelerinde ürünlerine domuz eti karıştırıldığı tespit edildi.

ŞUBESİ DOLUP TAŞTI

Ülke genelinde 42 ilde toplam 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf'a haksızlık yapıldığını düşünen vatandaşlar, firmanın şubelerine gidip yemek yiyerek desteklerini açıkça ilan etti. Çekilen bir görüntüde firmanın şubelerinden birinin tıka basa dolduğu görüldü. Kısa sürede viral olan videonun altına "Yusuf iyi reklam yaptı", "Hayretler içerisindeyim", "Bence Yusuf'u kuyuya attılar ama halk çıkaracak" şeklinde yorumlar yapıldı.

ERDOĞAN "KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Köfteci Yusuf'la ilgili tartışmalara "Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus" sözleriyle dahil olmuştu.

Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı Köfteci Yusuf Güncel Yaşam Tarım

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Yorumlar (16)

albatros :

bu görüntü milletin bakanlığa değil yusufa inandığını gösterir ki bu da devlete olan inancın yok olduğu ve çöktüğü anlamına gelir...

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sade vatandaş:

köfteci yusufun şubelerinde yabancı et bulundu yerine şubelerde hijyen ve temizlik kurallarına uyulmadığı tespit edildi denilse kurulan tezgah daha inandırıcı olurdu

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Emrah Tekin:

Belki de zaten amaç buydu iş yapmayan mekanları canlandırmak bizim milletimiz mağduru sever.

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Hasan Turk:

Noldu haberler akp yandasligi icin atmadiginiz baslik kalmadi millet yemedi geri vitesmi simdi cok.gec akp kanali oldugunuz tescilli artik.

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Emre Şencan:

Düşünün ki insanlar devlete değilde bir tane esnaf adama güveniyor. Vay ülkemin haline vay. Ateşlerde yanasınız inşallah bu ülkeyi bu duruma düşüren kim varsa

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Gökhan Gülmez:

böyle devam ettikçe domuz gibi oluruz.insan şüpheden uzak durur akıllı insanlar

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Cabbar aga:

Yiyin yiyin yakisir size Yusuf ta Allah in kerizleri diyordur

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SensanaTinoal Migale:

demek'ki daha koftelere doymamışlar ??

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Korkmaz Topcu:

Müşteriyi yolunacak kaz gibi görüp istedikleri muameleyi yapıyorlardı, biraz gözünü açıp olayları okumasını bilen nasıl kazıklandığını çok iyi anlar. Ailenizle gidiyorsunuz girişteki boş masalara klimalar bozuk,garson yetersiz vs yalanlarla gelip size bakmaya bile tenezül etmiyorlar. İçerdeki alana insanları kasıtlı olarak dolduruyorlar ve nadıl kazıklandığınızı anlamıyorsunuz bile daha girişte anlıyorsunuz nasıl sahtekar olduklarını girişe yalandan bir küçücük menü koymuşlar masalarda asla yok

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Cevap :

Desenize millet domuz etine bayıldı ! :D

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