Domuz Deresi'nde yenileme çalışmaları sürüyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gerzele Mahallesi'nde doğal güzelliğe sahip Domuz Deresi'nde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Denizli'nin doğal güzelliklerine sahip çıktıklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çalışmalar tamamlandığında Domuz Deresi adıyla bilinen vadimizin güzelliğine güzellik katacağız" dedi.

Park ve yeşil alanlara yaptığı yatırımlarla kişi başı yeşil alan miktarında 14 metrekareyi geçerek Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde de yatırımlarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce Gerzele Mahallesi Kanyon Caddesi kenarında bulunan doğal güzelliğe sahip Domuz Deresi adıyla bilinen vadide örnek bir çalışmaya başladı. Proje çerçevesinde 23 bin metrekarelik alanda bin 170 metre uzunluğunda koşu ve yürüyüş parkuru, 3 adet çocuk oyun alanı, 2 adet açık alan spor aletleri alanı, gezinti yolları, oturma alanları, örnek peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alanlarıyla bambaşka bir güzelliğe kavuşturulacak. Vatandaşların doğa ile iç içe olmasına imkan vererek keyifli bir şekilde vakit geçirmelerine imkan sağlayacak Domuz Deresi Vadisi, hem mahalle sakinlerinin sosyal ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak hem de Denizli'nin uğrak mekanlarından biri olacak. Projenin tamamlanmasının ardından Domuz Deresi Vadisi, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir havada güzel vakit geçirmesine imkan sağlamanın yanı sıra doğal güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakacak.

Domuz Deresi'nin güzelliğine güzellik katacağız

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin doğal ve tarihi değerleriyle çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Kent merkezinde doğayla iç içe kalmış bir güzelliği kente kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Çalışmaları tamamladığımızda 7'den 70'e her vatandaşımızın huzur bulacağı, sevdikleriyle güzel vakitler geçirebileceği bir alana daha kavuşuyoruz. Domuz Deresi'nin güzelliğine güzellik katacağız " dedi.