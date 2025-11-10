Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anılıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sarayın önüne gelen vatandaşlar, anma törenine katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam