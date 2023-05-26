Dolandırılan depremzede esnaf hayırseverlerle güldü

Dolandırılan depremzede esnafın yüzü, hayırseverlerle güldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir esnaf elektrikli motor almak isterken dolandırıldı, sosyal medyada durumu paylaştıktan sonra tanımadığı hayırseverler kendisine 70 bin liralık motor hediye etti.

Olay, merkez Onikişubat ilçesinde yaşandı. Bakkal Esnafı Mehmet Boztepe, iş yerinde halden malzeme getirmek için elektrikli motor almak istedi. İnternet üzerinden beğendiği elektrikli motoru 14 bin liraya anlaşarak parayı sözde motor sahibine gönderdi. Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan esnaf, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı. Video farklı sosyal medya hesaplarından da paylaşılırken İstanbul'dan bir grup hayırsever harekete geçti mağdur esnafa 70 bin liralık yeni motor alıp hediye etti.

Videoyu sosyal medyasından paylaşarak mağdur esnafa destek olan Şeref Dere, "Sosyal medya hesabında 14 bin lira dolandırıldığını motor almak istediğini ve ben düştüm siz de düşmeyin diye paylaşım yapmıştı ben de bu videoyu istedim kendi sayfamızda paylaştım. İstanbul'dan duyarlı bir ağabeyimiz esnaf kardeşleriyle bir arkadaşımıza sıfır motosikleti aldılar. Şu zamanda bazılarının, 'biz yaptığımız hayırları helal etmiyoruz' dediği dönemde böyle güzel hayır işleyen kardeşlerimizin de olduğunu gördük" dedi.

Yaşadığı olayı anlatıp hayır sahiplerine teşekkür eden bakkal esnafı Mehmet Boztepe ise, "Bakkal dükkanı işletiyorum. Elektrikli motor almak istedim internette gördüm beğendim ve almak istedim. 16.500 lira yazıyordu. Şahısla konuştuk öğretmen olduğunu söyledi ve bizi inandırdı. Alacağı parayı rahmetli babasının adına AFAD'a yatıracağını söyledi. Anlaştık fiyatı 14 bin lira yazayım bizden olsun dedi. Yaklaşık bir saat sonra Kahramanmaraş'a geleceğini söyledi. Bir anlık heyecan ile paranın tamamını yatırdım. Bir saat sonra telefonlar kapandı ve bir daha ulaşamadım. İnsanlar telefon üzerinden alışveriş yapacaklarsa dikkatli olsun diye bir video çekmiştim. İnsanları kendime acındırma maksadım yoktu ama Allah razı olsun ismini dahi bilmediğim abilerim yardımcı oldular ve bana yeni motor aldılar çok teşekkürler" diye konuştu.