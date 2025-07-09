Doğum Sırasında Ölen Yavrusuna Yapışan Kedi Kurtarıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde doğum sırasında ölen yavrusu kuyruğuna yapıştığı için yürümekte zorlanan Kedi, kurtarıldı.

Serik ilçesi Orta Mahalle'de oturanlar ile Zabıta Havva Çelik'in beslediği sokak kedisinin yürümekte zorlandığını görenler, belediyede görevli veterinerden yardım istedi. Mahallelinin 'Zümrüt' adını verdiği kedinin ekipler tarafından yapılan kontrolünde, doğum sırasında ölen yavrusunun kuyruğuna yapıştığı belirlendi. Veteriner tarafından tüyleri kesilerek ölen yavrusundan ayrılan Kedi, mahalleli ve veteriner tarafından kurtarıldı. Mahallelinin mama verdiği kedi daha sonra uzaklaştı.