Haberler

Doğum Gününde Kaza Yapan Genç Mühendis Hayatını Kaybetti

Doğum Gününde Kaza Yapan Genç Mühendis Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de doğum gününde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali, Zonguldak'ta toprağa verildi.

İZMİR'de doğum gününde otomobiliyle kaza yapan makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali (26), hayatını kaybetti. Küçükali'nin cenazesi, memleketi olan Zonguldak'ta toprağa verildi.

Kaza, 8 Eylül'de İzmir çevre yolu Forum Bornova kavşağında meydana geldi. Makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali, doğum gününde, kullandığı otomobille bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçükali, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçükali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçükali'nin cansız bedeni, İzmir'den memleketi Zonguldak'a getirildi. Küçükali, bugün öğle vakti Uzun Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Küçükali'nin ailesi, tabutu başında taziyeleri kabul etti, yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.