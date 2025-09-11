Doğum Gününde Kaza Yapan Genç Mühendis Hayatını Kaybetti

İZMİR'de doğum gününde otomobiliyle kaza yapan makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali (26), hayatını kaybetti. Küçükali'nin cenazesi, memleketi olan Zonguldak'ta toprağa verildi.

Kaza, 8 Eylül'de İzmir çevre yolu Forum Bornova kavşağında meydana geldi. Makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali, doğum gününde, kullandığı otomobille bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçükali, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçükali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçükali'nin cansız bedeni, İzmir'den memleketi Zonguldak'a getirildi. Küçükali, bugün öğle vakti Uzun Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Küçükali'nin ailesi, tabutu başında taziyeleri kabul etti, yakınları gözyaşı döktü.