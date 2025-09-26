Haberler

DMD Hastası Göktuğ'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti

DMD Hastası Göktuğ'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti
Milas'ta Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Göktuğ Karakaya'nın hayali, polis olmak için bir günlüğüne gerçek oldu. Emniyet ekipleri, Göktuğ'a özel polis kıyafeti hediye ederek sürpriz bir ziyarette bulundu.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Göktuğ Karakaya'nın (4) en büyük hayali, polis olma hayali, bir günlüğüne gerçek oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Göktuğ'a polis kıyafeti hediye edildi.

Milas ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Göktuğ Karakaya'nın en büyük hayali, polis olmaktı. Polis ekipleri, Göktuğ Karakaya'nın hayalini gerçekleştirmek için ailesiyle iletişime geçip, evine sürpriz bir ziyaret yaptı. Ziyarette Göktuğ'a özel olarak hazırlanan polis üniforması hediye edildi. Üniformasını giyen Göktuğ, ardından trafik polisi aracıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak tarafından karşılanan Göktuğ ve ailesi, emniyette misafir edildi. Boydak, Göktuğ'a hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Göktuğ, hayalini kurduğu polislik mesleğini bir günlüğüne de olsa deneyimlemenin mutluluğunu yaşadı. Göktuğ'un mutluluk dolu anlarının yer aldığı görüntüler ise Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
