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Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassaslık kursu açıyor

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"Ölünce beni kim yıkacak?" afişleriyle tartışma yaratan ve yayınlandıktan sonra büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Gassal" dizisi Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'ye de ilham oldu. Dizinin mesleğe olan ilgiyi artırdığını belirten Tepe, Kent Akademisi bünyesinde gassallık kursu başlattıklarını duyurdu.

TRT ekranlarında yayımlanan Gassal dizisine yoğun ilgi devam ederken Altınordu Belediyesi de dizinin mesleğe olan ilgiyi artırdığını ifade ederek Kent Akademisi bünyesinde gassallık kursu açıldığını duyurdu.

ALTINORDU BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Başkan Ulaş Tepe, X hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyururken şu ifadeleri kullandı; "Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeyi sürdürüyoruz.

"BİRÇOK HEMŞEHRİMİZDEN TALEP GELDİ"

Gassal dizisinin yayınlanmasından sonra bu mesleğe artan ilgi, birçok hemşehrimizden kurs faaliyeti düzenlenmesine yönelik bir talebe dönüştü. Bu doğrultuda belediyemiz Kent Akademisi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu düzenliyoruz.

"KURSLAR TAMAMLANDIĞINDA TALEBE GÖRE YENİDEN AÇILACAKTIR"

32 saatlik kontenjanla sınırlı kursumuza başvurunuzu https://altinordu.bel.tr/kent-akademi-egitim-programlari-basvurusu bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurslar tamamlandığında talebe göre yeniden açılacaktır.

Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassaslık kursu açıyor

Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassaslık kursu açıyor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

40 BIN LIRA ICIN YAPILACAK IS DEIL

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