Dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a Özgür Özel sahip çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestolar, kitlesel boykot çağrıları ile sürüyor.

ÖNCE DESTEK VERDİ, SONRA SİLDİ

Büyük tartışma yaratan boykot kararına bir destek de TRT'deki Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'tan geldi. Instagram hesabından boykot çağrısında bulunan güzel oyuncu, bir süre sonra paylaşımını sildi.

DİZİ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Olayın yankıları sürerken TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sobacı paylaşımında "Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez. Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gelişme üzerine bir açıklama yaparak Aybüke Pusat'a desteğini ifade etti. Özel açıklamasında "Aybüke nerde oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizede oynarsa onu izlettireceğiz. Bunlar böyle utanmaz adamlar. İnsanların işiyle, aşıyla oynuyorlar. Herkes bilsin ki psikolojik üstünlük bizdedir" dedi.