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TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a Özgür Özel sahip çıktı

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2 Nisan ekonomik boykotuna desteğini açıkladığı gerekçesiyle TRT'deki "Teşkilat" dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a CHP lideri Özgür Özel'den destek geldi. Özel, yaptığı açıklamada "Aybüke nerde oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizede oynarsa onu izlettireceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestolar, kitlesel boykot çağrıları ile sürüyor.

ÖNCE DESTEK VERDİ, SONRA SİLDİ

Büyük tartışma yaratan boykot kararına bir destek de TRT'deki Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'tan geldi. Instagram hesabından boykot çağrısında bulunan güzel oyuncu, bir süre sonra paylaşımını sildi.

DİZİ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Olayın yankıları sürerken TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sobacı paylaşımında "Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez. Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gelişme üzerine bir açıklama yaparak Aybüke Pusat'a desteğini ifade etti. Özel açıklamasında "Aybüke nerde oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizede oynarsa onu izlettireceğiz. Bunlar böyle utanmaz adamlar. İnsanların işiyle, aşıyla oynuyorlar. Herkes bilsin ki psikolojik üstünlük bizdedir" dedi.

Dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a Özgür Özel sahip çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

hükümet tüm unsurlarıyla halkımıza karşı harekete geçti anlaşılan, Aybüke Pusat yalnız değildir, TRT kapatılsın

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme448
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Haber YorumlarıMurat Murat:

belediyede de iş verin. devletine karşı gelen herkesi kucakladığınız gibi

Yorum Beğen333
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

bizde iş bankasını protesto ediyoruz ve hesaplarımızı kapatıyoruz

Yorum Beğen225
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıMevlut123:

Amacın ne özgür özel onlar zaten kutuplaştırdı sen niye üzerine tuzunu biberini ekıyorsun birleştirici niye olmuyorsun suan toplum acayıp kutuplaşmış biçimde bir birleştirici güce ihtiyacı varken bunları yapmak topuğuna sıkmaktır

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Yorum Beğenme43
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Haber Yorumları10 Kaplan:

Özgür Özel nereye götürüyorsun Türkiye'yi. Bizden ve sizden mi olacak. 80 darbesi öncesine mi gideceğiz. İstediğiniz bu mu

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

YERLİ VE MİLLİ , TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ MALLARINI BOYKOT EDENLER TÜRK OLAMAZ,,,, SİYASET BİR GRUBA DAHİL OLMAK DEĞİLDİR, ONURLU BİR DURUŞA SAHİP OLMAKTIR,,, kendinize tasma taktırmayın....!!!!!

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Haber YorumlarıAdnan Çakır:

Chp nin maaşlı elamanı yaparsın ..

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Haber YorumlarıSemi Ers:

Aklıma sandığa tıpış tıpış gideceksiniz geldi, CHP'liler APK'lilere Akkoyun diyor ya acaba şimdi ne yerine koyacaklar kendilerini ??

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

CHP deki işe yaramayan milletvekillerinin yerine, bu isimleri aday gösterin

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

TEŞKİLAT dizisinde oynayan kişi !!!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
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