Diyarbakır Karpuzunun Şampiyonu Belli Oldu

DİYARBAKIR'ın coğrafi işaretli ürünlerinden büyüklüğüyle ünlü karpuzu, 15'inci Diyarbakır Kültür ve Karpuz Etkinliği'nde yarıştı. Önceki yıllarda 50 kilonun üzerindeki karpuzların birinci olduğu yarışmada, bu yıl kuraklığın da etkisiyle 39 kilo 300 gramlık karpuzuyla Veysi Sungur birinci oldu.

Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve ağırlığıyla ünlü karpuzun hasadı yapıldı. Üreticiler, Diyarbakır Valiliği ile Tarım Orman ve Orman İl Müdürlüğü'nün organize ettiği '15'inci Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'nde karpuzlarını yarıştırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali vekili Aziz Gölbaşı, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çiftçiler ve aileleri katıldı. Etkinlikte karpuz yeme ve karpuz yuvarlama yarışmaları da gerçekleştirildi. Yarışmada Sur ilçesi Erimli Mahallesi'nde yetişen 3 karpuz dereceye girdi. Önceki yıllarda 50 kilonun üzerindeki karpuzların birinci olduğu yarışmada, bu yıl kuraklığın da etkisiyle Veysi Sungur'un ürettiği 39 Kilo 300 gramlık karpuz, 1'inci seçildi. Adil Aydın'ın 38 kilo 700 gramlık karpuzu ikinci, Ali Kaya'nın 37 kilo 200 gramlık karpuzu ise üçüncü seçildi.

'DİYARBAKIR KARPUZU, DÜNYADA DA HAK ETTİĞİ YERİ ALMALIDIR'

Diyarbakır karpuzunun yalnızca bir meyve olmadığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, "Karpuz, Diyarbakır tarımının kültürü, emeğimizin ve sabrımızın bir ürünüdür. Dicle Nehri kıyısında yetişen Sürme, Pembe ve Ferik çeşitlerimiz, dünyaca ün kazanmıştır. Özellikle Sürme çeşidimiz, 40-50 kilograma varan ağırlığı, kalın kabuk yapısı ve uzun süre muhafaza edilebilme özelliği ile taşımaya elverişli, hediyelik bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Bu güzel günde alın terinin ve emeğin karşılığı olan 64 karpuzun yarıştığı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle, 2011 yılından itibaren festival formatında düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığımız bu organizasyon çiftçilerimizin motivasyonunu artırmakta ve karpuzumuzun tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Diyarbakır karpuzu, lezzeti, büyüklüğü ve dayanıklılığı ile sadece ülkemizde değil, dünyada da hak ettiği yeri almalıdır. İl Müdürlüğü olarak, çiftçilerimizin yanında olmaya, geleneksel üretim yöntemlerini modern tekniklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

'DİYARBAKIR KARPUZU KENTİMİZİN KİMLİĞİ, KÜLTÜRÜMÜZÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR'

Vali vekili Aziz Gölbaşı ise konuşmasında Diyarbakır karpuzunun hediyelik olarak tercih edildiğini ifade ederek, "Diyarbakır denildiğinde, yüzyıllardır akla gelen ilk sembollerden biri olan karpuzumuz. Sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kentimizin kimliği, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Dicle Nehri'nin bereketli sularıyla beslenen bu topraklarda yetişen karpuzlarımız, sıcak ve ılıman iklimimizin, verimli topraklarımızın ve çiftçimizin emeğinin bir sonucudur. İlki 1967 yılında başlayıp, zamanla festivalleşen etkinliğimizin 15'incisi düzenlenmektedir. Diyarbakır karpuzunun büyüklüğü, dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkmasının yanı sıra, onu özel kılan bir diğer husus da kültürel mirasımıza yaptığı katkıdır. Şehrimizde hediyelik olarak tercih edilmesi, bu değerin nesilden nesile aktarıldığının bir göstergesidir" diye konuştu.