Diyarbakır'ın saklı cenneti hafta sonu ziyaretçilerinin rotasında

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede Şelalesi, doğal güzelliğiyle hafta sonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Diyarbakır'da, doğa tutkunları hafta sonunu fırsat bilerek Çermik'teki Şeyhandede Şelalesi'ne giderek vakit geçiriyor.

Kuş sesleri eşliğinde şelalenin manzarasını izlemek isteyenler, zorlu patikadan aşağı inip bir yandan da biriken gölette yüzme fırsatı buluyor. Şelaleye, Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçi geliyor.

Ailesiyle birlikte hafta sonunu şelalede değerlendiren İsmail Aktaş, Diyarbakır'ın şirin, küçük ilçesi olan Çermik'te doğal güzelliği olan Şeyhandede Şelalesi'ne geldiklerini, şelalenin, Güneydoğu'da çok da bilinen bir yer olmadığını söyledi.

"Derin bir vadi olması nedeniyle Akdeniz kanyonlarını andırıyor"

Bölge insanı, her zaman rahatlıkla gelip keyif alınabileceği bir yer olduğunu belirten Aktaş, "Burası tek kelimeyle şahane bir yer. Şehrin kalabalığından bunalan insanlar için, uzun zamandır bir yerlere gitmek isteyip gidemeyen insanlar için hafta sonu kaçamağı olarak çok güzel bir yer. Derin bir vadi olması nedeniyle Akdeniz kanyonlarını andırıyor olabilir" dedi.