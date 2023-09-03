Diyarbakır-Elazığ Karayolunda Yaya Kazası: 1 Ölü, 2 Gözaltı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda yolun karşısına geçen Hüseyin Çimen'e (26), peş peşe 2 araç çarptı. Çimen hayatını kaybetti, 2 sürücü gözaltına alındı.
DİYARBAKIR- Elazığ kara yolunda yolun karşısına geçen Hüseyin Çimen'e (26), peş peşe 2 araç çarptı. Çimen hayatını kaybetti, 2 sürücü gözaltına alındı.
Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Elazığ kara yolu Çimenler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Hüseyin Çimen'e, N.A yönetimindeki 34 UV 5688 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çimen'e, daha sonra aynı yönde seyreden K.O. yönetimdeki 06 DFG 762 plakalı kamyon çarptı. Çimen hayatını kaybetti, 2 sürücü gözaltına alındı. N.A. ile K.O.'nun işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Yaşam