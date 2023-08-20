Diyarbakır'da yolcu otobüsü kavşakta kaza yaptı: 16 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün yol çalışmasının olduğu kavşağa çıktığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi girişi Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Van'dan Mersin'e seyir halinde olan Kamil Koç firmasına ait R.K. yönetimindeki 10 AD 686 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol çalışmasının olduğu kavşağa çıktı. Kazada 16 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.