Diyarbakır'da Üniversite Öğrencileri 2. El Eşya Alımına Yöneldi

Spotçularda üniversite yoğunluğu başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler 2'nci el eşya alımına rağbet gösterirken, spotçularda yoğunluk başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Diyarbakır'da üniversite okuyan öğrenciler, 2'nci el ev eşyasına alımına yöneldi. Üniversite öğrencilerinden evlerde yaşamayı tercih edenler okullar açıldığında ev tutma ve eşya telaşı yaşıyor. Sıfır eşyaların yüksek fiyatlara satılmasından dolayı 2'inci el eşya satıcıları da eşyaları satmak için müşteri bekliyor.

5 yıldır Diyarbakır'da spotçuluk yapan Ali Kan, öğrencilerin sıfır eşya fiyatlarının yüksek olmasından dolayı 2'nci el eşyalara daha çok rağbet gösterdiğini söyledi.

Geçen senelere nazaran ikinci el eşyalarda fiyatların yüksek olduğunu ve buna rağmen satışlarının iyi gittiğini dile getiren Kan, "Geçen yıllara göre fiyatlar yüksek. Ama geçen yıllara göre de ikinci el eşyalara rağbet fazla. Fiyatlarımız daha uygun. Vatandaşlar sıfır eşya alacakken bir sıfır fiyatına komple ev eşyasını dizebiliyoruz. Vatandaşlarımız evi tuttuktan sonra ikinci el eşyalarımız uygun fiyatlara mevcut. Öğrenciler koltuk, beyaz eşya ve yatakları ikinci el tercih ediyor. Buzdolapları bugün baktığımızda 40-50 bin civarında ama ikinci elde 5 bin liradan başlıyor. Gelen öğrencilere fiyat konusunda yardımcı oluyoruz. Kredi kartları varsa, eğer güvenilir biriyse birkaç ay vade sağlayabiliyoruz" dedi.

Öte yandan kente yeni tayini çıkan öğretmenlerin de ikinci el ev eşyalarına yoğunluk gösterdiğini ifade eden Kan, "Bunun yanında yeni gelen öğretmenler de var. Onlar da ikinci el eşyaya yöneldiler. Sıfır eşyalar yüksel olduğu için ikinci el eşyalar çok uygun. Öğretmenler de aynı şekilde beyaz eşyasını, koltuğunu, hepsini ikinci el alıyor" ifadelerinde bulundu.