Diyarbakır'da tekstil dükkanında yangın ve patlama

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, sabaha karşı çıkan yangın sonucu meydana gelen patlama yerinde incelemelerde bulundu. Patlama sonucunda herhangi bir ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, sabaha karşı tekstil dükkanında çıkan yangın sonucu meydana gelen patlama yerinde incelemelerde bulundu.

Sabah saat 04.20 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 525'inci Sokaktaki 8 katlı Sidar-1 Apartmanının altında tekstil ürünleri atölyesi ve satış mağazasının olduğu iş yerinde yangın sonrası meydana gelen patlamanın ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, olay yerinde incelemede bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Su, patlama sonrası herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, "Yangından kaynaklı dükkandaki elyafların oluşturduğu gaz sıkışmasından dolayı bir olay meydana geldi. Allah'a şükür şu anda herhangi bir yaralı vatandaşımız yok. Ama binada meydana gelen olaydan dolayı kolonlarda maalesef bir aşınma söz konusudur. Bu yüzden dolayı vatandaşlarımız güvenlik sebebiyle binadan boşaltıldı. Arkadaşlarımızın patlama yerindeki incelemeleri devam ediyor. İnceleme sonucunda eğer sorun çıkarsa vatandaşlarımızı binada tekrar oturtmayacağız. Vatandaşımız için gerekli imkanları sağlayacağız. Ama iyi tarafı şu ki; herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok" dedi. - DİYARBAKIR