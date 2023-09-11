Diyarbakır'da İş Yerinin Dış Cephe Kaplaması Otomobillere Düştü

Diyarbakır'da bir iş yerinin dış cephe kaplaması, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda 3 otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi 1108'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin dış yalıtım kaplaması, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde hasar oluştu. İhbarla bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobiller, sahiplerinin bölgeye çağrılmasıyla yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, dış cephe kaplamasının otomobillerin üzerine düştüğü o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.