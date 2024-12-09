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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
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'Kamuda Tasarruf Tedbirleri' kapsamında geri gönderdiği Audi marka makam aracı hakkında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ben rektörken sekiz sene önce aynı Audi'yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" dedi.

Kamuda birçok alanda tasarrufa gidileceğinin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı Audi marka araç haberlere konu olmuş ve bazı çevreler tarafından eleştirilmişti. Olayın uzun süre gündemi meşgul etmesi sonrası araç iade edilmişti.

"BİR AUDI'Yİ ÇOK GÖRDÜLER"

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Erbaş, konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erbaş, yaptığı açıklamada "1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya'dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi'yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

DİYANET'İN BÜTÇESİ

Diyanet'in bütçesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Erbaş, "Diyanet'in bütçesi genel bütçede her yıl yüzde 1'in altındadır" dedi. "Nedir tam oran?" sorusunun yöneltildiği Erbaş, "2024'te yüzde 0,95 idi, 2025 için yüzde 0,98 olacak. Bizim bütçemizin yüzde 95'i personel gideridir. Mesela 2025 için öngörülen 130 milyarın yaklaşık 125 milyarı personel gideri. Biz yüzde 5-6lık bütçe ile hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (138)

Haber YorumlarıKral Çplak:

Hala aklı audide . Ulan sizinle aynı dinde olacağıma gider öküze taparım.

Yorum Beğen537
Yorum Beğenme325
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Haber YorumlarıCan:

Aslında Kimse çok görmedi. Senin o makamına yakışmadı. O makam öyle bir makam ki, gösterişten uzak olmalı. Milli yerli bir arabaya binsen kimse Birşey demezdi. Akıl edemediniz .

Yorum Beğen794
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıA Alkan:

Ne hizmet veriyorsun bir açıkla

Yorum Beğen545
Yorum Beğenme68
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Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Sana bisiklet bile fazla !!

Yorum Beğen463
Yorum Beğenme65
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Haber Yorumlarısenar:

itibardan tasarruf olmaz, yiyin için kullanın

Yorum Beğen405
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıDeniz Yolat:

Yazık ya verin Audi yi. Çok üzüldüm.

Yorum Beğen352
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıSercan Aydın:

Adam haklı Bugatti lamgborghini hak ediyor o kadar vaaz veriyor dimi ama

Yorum Beğen311
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Hiyanet kapatılsın sizin orda durmanız çok uyuyan güzelleri uyandırın artık

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Çabuk biri sütlaç tarifi versin!

Yorum Beğen141
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Haber Yorumlarıorhan duz:

Nur yuzlum nurrr

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme20
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