Dives Holding'ten CZN Burak açıklaması: Kişisel paylaşımlar kurumsal görüşümüzü yansıtmıyor

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen gelişmeler üzerine Dives Holding'ten dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Şirket, CZN Burak markalarının yüzü olan M. Burak Özdemir'in kişisel paylaşımlarının kurumsal görüşü temsil etmediğini vurguladı.

Dives Holding tarafından yapılan açıklamada, "CZN Burak, Chef Burak ve buna bağlı diğer tüm markaların Türkiye dışındaki tek ve münhasır hak sahibi Dives Holding'tir" denildi. Taksim'de Hatay Medeniyetler Sofrası ile başlayan serüvenin, şirketin yatırımları sayesinde kısa sürede küresel bir başarıya dönüştüğü ifade edilerek, bugün 9 ülkede 10 farklı şube ile faaliyet gösterildiği belirtildi.

Şirket açıklamasında, markaların yönetim sürecine de dikkat çekildi: "Her ne kadar M. Burak Özdemir markalarımızın kamuoyundaki yüzü olsa da; operasyonel süreçler, menü geliştirme, pazarlama stratejileri ve uluslararası büyüme adımları uzman ekiplerimiz tarafından yönetilmektedir. Bu yaklaşım, markalarımızın istikrar ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilerlemesini sağlamaktadır."

M. Burak Özdemir'in paylaşımlarının kurumsal görüşü yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Misafirlerimizin, yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın bilmesini isteriz ki; Özdemir'in yapmış olduğu kişisel paylaşımlar, Dives Holding'in görüşünü ya da herhangi bir restoranımızın operasyonlarını temsil etmemektedir" denildi.

Dives Holding ayrıca CZN Burak ve Chef Burak markalarıyla büyümenin sürdüğünü, 9 ülkedeki mevcut şubelerin yanı sıra yeni lokasyonların da çok yakında hizmete gireceğini duyurdu.

Şirket, misafirperverlik, profesyonellik ve güven ilkeleriyle yoluna devam ettiğini belirterek, yatırımcılarına, iş ortaklarına, çalışanlarına ve misafirlerine teşekkür etti.