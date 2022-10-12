Dikran Masis'e 403 kişilik dava; 'işgalci...'

Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden birinin mülk sahipleri ünlü müzayedeci Dikran Masis'e karşı birleşti. İddialara göre Masis'in şirketi, sözleşmeleri 5 aydır bitmiş olmasına rağmen mahkeme kararını da uygulamayarak AVM'yi boşaltmakta direniyor. Diğer bir iddia Masis'in adamlarının 1 mülk sahibinin ofisini silahla bastığı yönünde

Ünlü müzayedeci ve emlak zengini Dikran Masis'in şirketi Eskidji Çarşı İşletmeleri AŞ hakkında "süresi dolmasına rağmen AVM işletmesini terk etmediği" gerekçesiyle Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ihtiyati haciz konulması talep ve dava edildi.

Mülk sahipleri adına Veneris AVM Adi Ortaklığı ve bazı isimlerce açılan davada, mahkeme mülk sahiplerini haklı buldu ve ara kararla Eskidji Çarşı İşletmeleri AŞ hakkında ihtiyati tedbir konulması kararını verdi.

Mahkeme tarafından verilen hükümde, "davalının menkul ve gayri menkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına dava değeri üzerinden ihtiyati haciz konulmasına" karar verildiği bildirildi

"İSTİNAF MAHKEMESİ DE LEHİMİZE KARAR VERMİŞTİ"

Veneris AVM Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bilgi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2012 yılında faaliyete girdiğinde Türkiye'nin 3. büyük alışveriş merkezi olan Veneris AVM'nin, Eskidji Baazar markasına 10 yıllığına kiralandığını, sözleşmenin 27 Mart 2022'de sona erdiğini söyledi.

İşletmeci firmanın 403 mülk sahibinin hakkını gasp ederek işgalci konumuna düştüğünü ve işgalci bir şekilde AVM'yi bırakmadığını dile getiren Bilgi, uzun süredir hukuk mücadelesinin sürdüğünü anlattı.

Bilgi, istinaf mahkemesinin daha önce esasa ilişkin hükmünü kesin olarak verdiğini anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Şirketin işletme süresinin bittiğine ve AVM'yi terk etmesi gerektiğine dair kesin hüküm verildi. Ancak davada usul yönünden tamamlanması gereken bazı eksiklikler olduğu için neticelenmedi. Orada tüm üyelerin davaya dahil edilmesi istendi. Biz de 403 mülk sahiplerinden bazıları yurt dışında olduğu için hepsine ulaşmamız zaman aldı. Ancak kısa süre içerisinde zaten lehimize karar verilen o davada da kesin neticeyi alacağız."

"İŞLETMECİNİN HAKSIZLIĞI BİR KEZ DAHA İSPATLANDI"

Özdemir Bilgi, Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde işletmeciye karşı açtıkları haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davasında da yargının kendilerini haklı bulduğunu söyledi.

Şirketin sözleşme süresinin bitmesine rağmen işletmeyi bırakmadığını ve bu süreç için kendilerine düşük kira ödediğini savunan Bilgi, şunları anlattı:

"SPK lisanslı değerleme firması AVM için aylık 8 milyon 130 bin lira kira değeri belirledi. Ancak biz şu anda 1,9 milyon lira alıyoruz. Mahkemenin de değerleme firmasının açıkladığı değere yakın bir tutar belirlemesini bekliyoruz. İşletmecinin, sözleşme süresinin bitim tarihi olan Mart 2022 ile buradan çıktığı tarih arasında eksik ödediği kirayı mutlaka tahsil edeceğiz."