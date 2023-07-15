Didim'de 3. Lavanta festivali yoğunluğu

Festivalde binlerce kişi, görsel şölen sunan lavanta tarlasında bol bol fotoğraf çektirdi

AYDIN - Didim Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen "Didim Lavanta Festivali" binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Festivale katılanlar görsel şölen sunan lavanta tarlasında bol bol fotoğraf çektirdi. Festivalde sahne alan "Samida" grubu söylediği şarkılarla festivale renk kattı.

Didim Belediyesince bu yıl 3. Kez düzenlenen "Didim Lavanta Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Belediye'nin Akköy Kocabahçe'de bulunan süs bitkileri fidanlığındaki festivale Didim Kaymakamı Can Kazım Kurucuca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce kişi katıldı. Festivalin Didim Belediyesi Halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı.

'Bataklıktan lavanta kokulu festivale'

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay göreve geldikleri 9 yılda yaptıkları en güzel ve anlamlı projelerinden birisinin bu fidan çiftliği olduğunu ifade ederek "Biz göreve geldiğimiz burası 74 dönümlük bir alan ve bataklık içerisindeydi. Biz o günden bu güne bu hale getirdik ve bunu sizler için yaptık. Bunun değerlendirmesini sizler yapacaksınızdır. Bugün ise burada Didim'in turizm noktasında katkı sunması adına Lavanta festivali düzenliyoruz. Her yıl ziyaretçi sayımız giderek artıyor. Tıbbi aromatik bitkilerin öneminin gün geçtikçe arttığı bir dönemde bu fidanlığın önemi giderek artmakta; bu anlamda sizlerin de bu festivale sahip çıkması çok güzel." dedi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise konuşmasında Didim'in doğal güzelliğinden bahsederek, mevcutta Didim'de yaşayanların Didim'in son sahipleri olduğunu ve bu güzelliğinin farkında olunması gerektiğini vurgu yaptı. Kaymakam Kuruca, her etkinliğin Didim'e bir anlam kattığını belirterek festivalin yapılmasında ve lavanta bahçelerinin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

'Atölyeler beğeni topladı'

Kaymakam Kuruca, Başkan Atabay ve beraberindekiler festival kapsamında, fide dikme, kompost, tohum ekme, yulaf sütü, taş baskı, teraryum, sabun, un, yağ, salça, seramik, organik gübre/ mantar yetiştiriciliği, lavanta yağlı sinek ilacı, dezenfektan ve kolonya atölyelerini ziyaret ederek bilgiler aldı. Festivalde mankenler giydikleri giysilerle davetlilerin ilgi odağı olurken, mor lavanta bahçesi içerisinde müzik dinletisi de sunuldu.

Samida Grubu'nun konseri beğeni topladı

Bahçe içerisinde kurulan mor renkli yollar, şemsiyeli yollar, salıncak, bisiklet ve kalp temalı görseller ziyaretçilerin büyük beğenisini toplarken davetliler, görsel şölen sunan lavanta tarlasında bol bol fotoğraf çektirdi. Festivalde farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışı ile seslendiren, Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamında gelen, Yudum, Damla ve Tamara kardeşlerin yer aldığı "Samida" grubu seslendirdiği parçalarla alandakilere hoş saatler yaşattı.