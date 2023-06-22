Didim Belediyesi Çocuk Festivali düzenledi

Didim Belediyesi, karnelerini alarak yaz tatiline giren çocuklar için Çocuk Festivali düzenledi. Eğlenceli aktivitelerden geleneksel sokak oyunlarına, yüz boyama etkinliklerinden danslara, çocuk tiyatrolarından illüzyon gösterilerine kadar çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde Çocuk Kitapları Fuarı da beğeni kazandı.

Didim Belediyesi, karnelerini alarak yaz tatiline giren çocuklar için Çocuk Festivali düzenledi.

Türkiye genelinde okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Didim'de yaşayan binlerce çocuğa en eğlenceli karne hediyelerinden biri de Didim Belediyesi'nden geldi.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda dün başlayan ve 2 gün sürecek festivale Didimli çocuklar ilgi gösterdi. Eğlenceli aktivitelerden geleneksel sokak oyunlarına, yüz boyama etkinliklerinden danslara, çocuk tiyatrolarından illüzyon gösterilerine kadar çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Çocuk Festivali'nde Çocuk Kitapları Fuarı da beğeni kazandı.

Didim Belediyesi organizasyonu ile düzenlenen festival kapsamında, çocuk kitabı yazarları Ayşenur Başaran, Naide Duymaz Karabulut ve Özge Nur Küskün, okurları ile buluştu. Çocuklar için kitaplarını imzalayan yazarlar, kitaplarını minik öğrencilere okuyup bilgi alışverişinde bulundu.

Didim'de çocuklar için güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kentimizde çocuklarımızı mutlu eden güzel projelere imza atmaya devam ediyoruz. Yorucu bir eğitim-öğretim yılının ardından öğrencilerimiz için bu güzel festivali organize ettik. Katılım gösteren tüm çocuklara teşekkür ediyorum" dedi.