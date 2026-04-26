Didim'de 2. Ege Lezzetleri Festivali devam ediyor

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ege Lezzetleri Festivali, Ege mutfağının köklü geçmişi ve zengin tatlarını bir araya getiriyor.

Didim 2. Ege Lezzetleri Festivali, 2'nci günde de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçi ve üreticileri bir araya getirdi. Stantlarda sergilenen yöresel ürünler ve geleneksel tarifler beğeni topladı. Etkinlik boyunca düzenlenen tadım etkinlikleri, atölyeler ve gösteriler, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Etkinlikte Michelin Anahtar Sahibi Ömer Özcan ve Şef Orçun İdiz eşliğinde' Mavraki: Didim'in Gizli Balığı Sahneye Çıkıyor', Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Nihal Kadıoğlu Çevik tarafından gerçekleştirilen 'Kökten Geleceğe: Gelenek mi, Gelecek mi?', Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Dr. Fatma Buse Akkurnaz tarafından gerçekleştirilen 'Miletliler Ne Yerdi?' Merveilleux Patisserie & Shortcut Artisan Şefi Merve Burcu Akbulut eşliğinde 'Bugün Bir Tatlı Yapmıyoruz…Sadece Onu Bu Coğrafyanın Kimliğine Dönüştürüyoruz', Şef Damla Uğurtaş eşliğinde 'Akköy'den Michelin Çıkar mı?' ve 'Ege Otu ve Gurme Restoran İkilemi' isimli workshoplar gerçekleştirildi.

Festival alanında, ayrıca Ege'nin birbirinden özel yemekleri, zeytinyağlıları, ot yemekleri ve deniz ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerel üreticiler de ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

'HALKIMIZI BU GÜZEL ATMOSFERİ PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ'

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivalin her geçen yıl büyüyerek daha geniş kitlelere ulaştığını vurgulayıp, "Ege'nin eşsiz mutfak kültürünü ve yerel değerlerimizi tanıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Didim Ege Lezzetleri Festivali'nin ikinci yılında da yoğun ilgi görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu festival sadece lezzetleri buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda üreticilerimizi destekliyor, kentimizin tanıtımına katkı sağlıyor. Halkımızı bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyoruz" dedi. Festivali bugün sona erecek.

