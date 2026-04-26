Didim'de 2. Ege Lezzetleri Festivali devam ediyor

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ege Lezzetleri Festivali, Ege mutfağının köklü geçmişi ve zengin tatlarını bir araya getiriyor.

Didim 2. Ege Lezzetleri Festivali, 2'nci günde de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçi ve üreticileri bir araya getirdi. Stantlarda sergilenen yöresel ürünler ve geleneksel tarifler beğeni topladı. Etkinlik boyunca düzenlenen tadım etkinlikleri, atölyeler ve gösteriler, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Etkinlikte Michelin Anahtar Sahibi Ömer Özcan ve Şef Orçun İdiz eşliğinde' Mavraki: Didim'in Gizli Balığı Sahneye Çıkıyor', Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Nihal Kadıoğlu Çevik tarafından gerçekleştirilen 'Kökten Geleceğe: Gelenek mi, Gelecek mi?', Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Dr. Fatma Buse Akkurnaz tarafından gerçekleştirilen 'Miletliler Ne Yerdi?' Merveilleux Patisserie & Shortcut Artisan Şefi Merve Burcu Akbulut eşliğinde 'Bugün Bir Tatlı Yapmıyoruz…Sadece Onu Bu Coğrafyanın Kimliğine Dönüştürüyoruz', Şef Damla Uğurtaş eşliğinde 'Akköy'den Michelin Çıkar mı?' ve 'Ege Otu ve Gurme Restoran İkilemi' isimli workshoplar gerçekleştirildi.

Festival alanında, ayrıca Ege'nin birbirinden özel yemekleri, zeytinyağlıları, ot yemekleri ve deniz ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerel üreticiler de ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

'HALKIMIZI BU GÜZEL ATMOSFERİ PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ'

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivalin her geçen yıl büyüyerek daha geniş kitlelere ulaştığını vurgulayıp, "Ege'nin eşsiz mutfak kültürünü ve yerel değerlerimizi tanıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Didim Ege Lezzetleri Festivali'nin ikinci yılında da yoğun ilgi görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu festival sadece lezzetleri buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda üreticilerimizi destekliyor, kentimizin tanıtımına katkı sağlıyor. Halkımızı bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyoruz" dedi. Festivali bugün sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
İngiltere ayakta! Polis bir kadının etek altı fotoğraflarını çeken bu sapığı arıyor

Bir ülke bu sapığı arıyor! Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü