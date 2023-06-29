Dicle Nehri'nde serinlemek için giren genç boğuldu
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren 26 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak boğuldu. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Gençin cesedi AFAD'ın arama kurtarma ekibi tarafından nehirden çıkarıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 26 yaşındaki genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Bozçalı Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu E.E.H. bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD'ın arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu gencin cesedi nehirden çıkarıldı.
Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Yaşam