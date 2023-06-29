Dicle Nehri'nde serinlemek için giren genç boğuldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren 26 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak boğuldu. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Gençin cesedi AFAD'ın arama kurtarma ekibi tarafından nehirden çıkarıldı.