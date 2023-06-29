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Dicle Nehri'nde Piknik Yapan Genç Boğuldu

Dicle Nehri'nde Piknik Yapan Genç Boğuldu

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da arkadaşlarıyla piknik yapan Laser Balaban, Dicle Nehri'nde serinlemek için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri kıyısında pikniğe giden Laser Balaban (23), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Eğil ilçesine bağlı kırsal Yatır Mahallesi'nde meydana geldi Dicle Nehri kıyısına arkadaşlarıyla pikniğe giden Laser Balaban, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Balaban, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Balaban'ın cansız bedeni, ekiplerce bulunarak sudan çıkarıldı. Balaban'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Yaşam

Balaban Dicle Yaşam Haberler

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