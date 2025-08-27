Dicle Baraj Gölü'nde Boğulma Olayı

Dicle Baraj Gölü'nde Boğulma Olayı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yapan Mahsun Akyıldız, sıcak havadan bunalıp girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Akyıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden Mahsun Akyıldız (32), sıcak havadan bunalınca girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Eğil ilçesinde bulunan Dicle Baraj Gölü'nde meydana geldi. Mahsun Akyıldız, ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada sıcak havadan bunalarak suya girdi. Akyıldız, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin yardımıyla Akyıldız sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akyıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyıldız'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
