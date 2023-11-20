Devrek-Ereğli yolunda yoğun sis etkili oldu
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Zonguldak'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle Devrek-Ereğli yolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 4 derece seyrettiği kentte trafiğe çıkan vatandaşlar da sis sürprizi ile karşılaştı.
Devrek- Ereğli yolunda yoğun sis etkili oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Zonguldak'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle Devrek-Ereğli yolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 4 derece seyrettiği kentte trafiğe çıkan vatandaşlar da sis sürprizi ile karşılaştı. Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun sis, gecenin ilerleyen vakitleriyle birlikte ilçe merkezlerini de etkisi altında bıraktı.