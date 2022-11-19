Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dev yılanın kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacakken yaşananlar mucize yarattı

Yaşam Haberleri

Dev yılanın kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacakken yaşananlar mucize yarattı

Dev bir yılanın yol ortasında kapanına kıstırdığı ceylanı tam yutacağı sırada yoldan geçenlerin olaya müdahale etmesi, mucize yaşanmasına neden oldu. Yılan, ceylanı bırakmak zorunda kaldı.

Söz konusu videoda, bir otoban kenarında dev bir yılanın yavru ceylanı öldürmek üzere olduğu görüldü. Ceylanın o halini gören çevredeki insanlar yılana etraftan buldukları ağaç dallarıyla müdahale etti.

CEYLANI BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Dev yılan, insanların müdahalesi sonrası ceylanı bırakmak zorunda kaldı. Yılanın pençelerinden kurtulan yavru ceylan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title