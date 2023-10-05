Hakkari'nin Derecik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 62 küçükbaş hayvan telef oldu. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yıldırım düşmesi sonucu hayvanlar telef oldu.

- Derecik'te yıldırım düştü, 62 hayvan telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 62 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Gelişen köyü kırsalında meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yıldırım düşmesi sonucu Nevzat Ekici'nin 32, Ünal Ekici'nin 22 ve Zikri Ekici'nin ise 8 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Çoban Nevzat Ekici'nin de şans eseri yara almadan kurtulduğu belirtildi.

(AK-FY-MSA-Y)