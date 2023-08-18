Depremzede vatandaşları heyecanlandıran köy evleri

Enkaz kentin görünümüyle cezbeden köy evleri, depremzede vatandaşları heyecanlandırıyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da inşa edilen ve bitme noktasına gelen köy evleri; görünümleriyle depremzede vatandaşları cezbederken bir yandan da sabırsızlandırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Kırıkhan ilçesinde de binlerce konut depremde yıkıldı. Kırıkhan ilçesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için Saylak ve Taşoluk Mahallelerinde 113 köy evinin inşaatına başlanmıştı. Ekiplerin azimli ve başarılı çalışmaları etkisi gösterdi ve evlerin bir kısmında sona yaklaşıldı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve depremzede vatandaşlarda köy evlerini gezerek, yüklenici firmadan bilgi aldılar. Köy evleri, görünümleriyle depremzede vatandaşları cezbederken bir yandan da heyecanlandırdı.

"Zannediyorum bunlar 2 ay içerisinde teslim edilecek"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, inşaatları devam eden köy evlerinin 2 ay içerisinde vatandaşları teslim edilmesinin planlandığını belirterek "Şimdi bu yıkılan binalarımızın yerine köy evlerimiz mantar gibi çoğalmaya başladı. Onun için de hakikaten mutluyuz. Taşoluk ve Saylak Mahallelerinde çok kısa süre önce başlayan ama şimdi bitme aşamasına gelen köy evlerimizi görüyoruz. Zannediyorum bunlar 2 ay içerisinde teslim edilecek. Sadece burada değil, kırsal mahallelerimizde köy evlerinin yapımı devam ediyor. Rabbim devletimizden de milletimizden de razı olsun. Az önce de söylediğim gibi bunları hayal bile edemezdik. Biraz önce sizler de gördünüz; insanların evi yıkılmış, can kaybı olmuş, yerinden yurdundan olmuş ama burada bu evleri gördüğü zaman gözünün içindeki o mutluluğu beraber yaşadık. Devletimizin büyüklüğü her zaman başımızın tacı" dedi.

"Devletten böyle hızlı çalışma beklemiyorduk"

Depremde evi yıkılan Necmettin Yüceuğur, köy evlerinde çalışmaların çok hızlı yürüdüğüne ve konutların bu kadar kısa sürede yapılacağını tahmin edemediklerini dikkat çekerek "Vallahi biz devletten bunu beklemiyorduk. Kısa süre içerisinde köy evleri bitmek üzere. 1-2 ay içerisinde evler teslim edilecek. Devletten rabbim razı olsun. Çok mükemmel bir çalışma yapıldı ve bu çalışma çok hızlı yürüyor. Devletten böyle hızlı çalışma beklemiyorduk. Rabbim devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Rabbim devlete zarar ziyan vermesin" ifadelerini kullandı.

"Heyecanlıyım, evlerin hepsi güzel"

Depremde evi yıkılan Cemile Yüceuğur, evleri gördükten sonra heyecanlandığını belirterek "Benim evim yıkıldı. Üst kattaki oğlumun evi de yıkıldı. Şimdi benim oğlum Bozyazı'da yaşıyor. Biz çok zorluk çektik ama şimdi mutluyuz. Evler çok güzel tıpkı villa tipi. Rabbim devletimizden razı olsun. Heyecanlıyım, hepsi güzel. Hepsi aynı, hepsi güzel" şeklinde konuştu.