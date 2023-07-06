Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki depremzede bir çocuk konteyner kentteki arkadaşları eğlensin diye kendi imkanlarıyla mini sinema oluşturdu.

Depremzede çocuktan konteyner kentteki arkadaşlarına sinema sürprizi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki depremzede bir çocuk konteyner kentteki arkadaşları eğlensin diye kendi imkanlarıyla mini sinema oluşturdu.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sahada çalışmalar sürerken, konteyner kentler de de yaşam devam ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kent'te de ailelerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Çocuklar için sürekli etkinlikler yapılan konteyner kette bazen ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Konteyner kentte yaşayan 10 yaşındaki Ömer Akpınar'da, arkadaşları eğlensin diye kendi imkanları ile mini sinema yaptı. Kartonlarla birleştirip içerisine tabletini bırakan Akpınar, akşam saatlerinde çocuklara çizgi film izleterek keyifli bir etlinlik düzenliyor.

10 yaşındaki Ömer Akpınar, "Sinema yaptım çocuklar sevinsin diye. Bir arkadaşımdan almıştım bu taktiği. Ben de aynısını yapmak için perde ve karton kullandım. Işık bırakıp tabletim ile çocuklara çizgi film izletiyorum. Beğeniyorlar seviniyorlar" dedi.

Depremzede çocuklar ise, çok güzel bir etkinlik olduğunu ve eğlendiklerini kaydetti.