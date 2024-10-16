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Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

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Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan spiker zor anlar yaşadı. Sarsıntının uzun sürmesi üzerine rejiye seslenen sunucu "Arkadaşlar jenerik mi girsek?" dedi. Başka bir sunucu ise deprem anında masanın altına girmeye çalıştı.

6 Şubat 2023'te deprem felaketini yaşayan şehirlerimizden biri olan Malatya bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SUNUCUNUN PANİK ANLARI

Birçok ilde hissedilen depreme Malatya'da yayın hayatını sürdüren Er TV canlı yayınında yakalanan sunucu zor anlar yaşadı. Sarsıntının uzun sürmesi üzerine rejiye seslenen sunucu "Arkadaşlar jenerik mi girsek?" dedi.

MASANIN ALTINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Malatya'da yayın yapan Malatya Vuslat TV sunucusu da depreme canlı yayında yakalandı. Diğer sunucunun aksine daha fazla panik yaşadığı gözlenen Vuslat TV sunucusunun deprem anında masanın altına girmeye çalıştığı görüldü.

Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Ahmet Öz:

Ablamız kadere inanmayıp tedbir alıyor hahahah.

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Konak:

Kader tedbire aşıktır sözü hiçimi duymadın

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GADDAR:

ordan biride kapat her şeyi diyor yaratık çayın altını da kapat da çık

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