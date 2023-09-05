Depremden kurtulan çocuk, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Depremden kurtuldu, balkondan düşerek hayatını kaybetti

7 yaşındaki çocuk Osmaniye'de depremden kurtuldu Artvin'de balkondan düşerek hayatını kaybetti

ARTVİN - Osmaniye'de meydana gelen depremde kurtularak ailesiyle birlikte Artvin'in Arhavi ilçesinde yerleşen 7 yaşındaki Erdal Orbay, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Arhavi ilçesi Murtazade Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 11 ilden biri olan Osmaniye ilçesinden depremden kurtulan 7 yaşındaki Erdal Orbay, daha sonrasında ailesiyle birlikte Arhavi'ye yerleşti. 7 yaşındaki Orbay, 5 katlı binanın 2. Katındaki balkondan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Arhavi devlet Hastanesine kaldırılan 7 yaşındaki Erdal bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.